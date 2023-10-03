Министр обороны Армении Сурен Папикян готовится покинуть свой пост из-за давления со стороны России, пишут армянские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве этой страны.

Сообщается, что Папикян в последнее время несколько раз писал заявление об отставке, но премьер-министр Армении Никол Пашинян убедил его остаться на своем посту.

Как пишут армянские СМИ, министр сталкивается с давлением со стороны российских чиновников и людей, наиболее тесно контактирующих с Россией. Также отмечается, что в правящей партии «Гражданский договор» есть люди, которые недовольны политикой Пашиняна в отношении России и считают, что это может иметь опасные последствия.