Российский пропагандист Владимир Соловьев на своей передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" обсудил антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном в Карабахском регионе 19-20 сентября.

В частности, Соловьев сказал: «Азербайджан выбрал себе лидера, который в первую очередь ставит выше всего интересы своей страны. И он сегодня ликует. И имеет на это все основания. Они провели блестящую операцию, и они победили... Азербайджан покупал лучшее оружие... и готовились».