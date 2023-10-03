Баку сожалеет о том, что много карабахских армян решили покинуть Азербайджан, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью BBC.

«Мы, безусловно, уважаем свободу выбора и свободу передвижения. Кроме того, большинство людей на местах испытывает этническую ненависть к азербайджанцам. Они говорят: «Я не могу жить под флагом Азербайджана». Мы очень надеемся, что наконец подошли к окончательному завершению этого 200-летнего конфликта между Ереваном и Баку. Азербайджан хочет мира», - сказал Гаджиев.