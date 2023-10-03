Саммит в Гранаде: приглашены 50 лидеров

На саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде прибудут около 50 европейских лидеров, сообщает Al Jazeera.

Участники встречи будут обсуждать наиболее актуальные международные вопросы, такие как война России и Украины, косовский кризис, а также ситуация в Карабахском регионе Азербайджана, сообщил на условиях анонимности высокопоставленный официальный представитель ЕС журналистам.

Вот список из 47 глав государств и правительств, приглашенных на встречу Европейского политического сообщества в Гранаде: Государства-члены ЕС27, Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Швейцария, Турция, Украина, Великобритания.

Также на встречу приглашены президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола.