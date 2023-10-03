Муганбанк поддержал еще семь граждан

В поддержку программы самозанятости Муганбанк продолжил свою деятельность в обеспечении техникой малоимущих семей, проживающих в Баку, Сумгаите, Гяндже, а также в Шемахинском и Астаринском районах.

В частности, семь граждан, оказывающие такие услуги, как мужской парикмахер, ремонт и восстановление автошин, были обеспечены соответствующим оборудованием. Тем самым Муганбанк оказал поддержку семьям шехидов, ветеранам и уязвимым группам населения, создал условия для организации предпринимательского бизнеса.

ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, проводимой по инициативе президента Ильхама Алиева в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения, Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Муганбанк начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений банка оказывают клиентам качественные услуги. Дополнительную информацию об услугах и продуктах банка можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.