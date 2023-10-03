Лидеры карабахских сепаратистов останутся в изоляторе СГБ как минимум до января

Рассмотрено представление следователя Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана относительно избрания меры пресечения в виде заключения под стражу бывших главарей сепаратистов в Карабах е Аркадия Гукасяна (1997-2007) и Бако Саакяна (2007-2020), а также «представителя в Карабах е» партии «Дашнакцутюн» и экс-председателя «парламента» сепаратистского режима Давида Ишханяна.

Отмечается, что представление в отношении Аркадия Гукасяна было обеспечено Сабаильским районным судом под председательством судьи Ульвии Шукюровой, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Представления в отношении Бако Саакяна и Давида Ишханяна были рассмотрены под председательством судьи Азера Тагиева. В отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Все трое были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана и доставлены в Баку, им предъявлены обвинения по различным статьям УК Азербайджана.