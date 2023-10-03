Собаку Байдена прогнали из Белого дома

Овчарку президента США Джо Байдена выселили из Белого дома: пес массово кусал сотрудников, сообщает CNN.

Двухлетний пес по имени Коммандер регулярно кусал не только сотрудников Секретной службы США, но и персонал Белого дома, пишет издание. В одном случае даже потребовалась госпитализация.

Члены семьи Байдена работает над решением проблемы, Коммандер больше не в Белом доме, заявила представительница супруги американского президента Джилл Байден.