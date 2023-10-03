Илон Маск выступит сегодня на Международном конгрессе астронавтики

Основатель компании SpaceX Илон Маск выступит сегодня на 74-м Международном конгрессе астронавтики.

К мероприятию, которое пройдет в Центре Гейдара Алиева в 17:45 по бакинскому времени, Маск присоединится виртуально.

Выступление будет транслироваться в прямом эфире на сайте (https://www.iafastro.org/live/) и YouTube-канале (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N3YMtGVdm68) Международной федерации астронавтики, а также на официальной странице (https://twitter.com/iac2023?s=21) 74-го Международного конгресса астронавтики на платформе X (ранее Twitter).