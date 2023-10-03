Британская телерадиокорпорация BBC подготовила репортаж из Карабахского региона Азербайджана.

В репортаже, в частности, говорится, что российские миротворцы все еще находятся в Карабахе, но непонятно, надолго ли. После того как Азербайджан, наконец, взял под контроль всю территорию Карабахского региона, «российским миротворцам тут больше нечего делать, в отличие от вернувшихся властей».

«Государство вкладывает значительные средства в ранее отвоеванные территории: в электроэнергию, дороги, целые населенные пункты», - говорится в репортаже.

В Лачине семья Наджафовых вернулась в свой дом, захваченный Арменией 31 год назад, и теперь строит свою жизнь заново. «В течение 27 лет я каждый день просыпался с мыслью, что мы вернемся. Возвращение было похоже на сон. Благодаря нашим солдатам и нашему президенту мы теперь здесь», - говорит глава семьи Наджафовых.