Как писал ранее haqqin.az, в Ереване произошло нападение на единственную в городе синагогу. Неизвестное лицо напало на еврейский религиозный центр Мордехай Нави, облило здание краской и бросило коктейль Молотова.

Нападение на синагогу «Мордехай Нави» в Ереване, предположительно, осуществила группа, связанная с палестинскими боевиками. Об этом пишет еврейское издание в США The Algemeiner.

После инцидента в армянских социальных сетях было распространено заявление с формулировками, осуждающими Израиль и мировое еврейское сообщество за их якобы поддержку Турции и Азербайджана.

Некоторые СМИ сообщили, что за атакой может стоять Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA). Заявление группировки гласило: «Евреи являются заклятыми врагами Армении и ее народа. Это предупреждение: наша успешная операция 3 октября в Ереване — это только начало. Каждый раввин будет у нас на радаре».

The Algemeiner пишет, что ASALA, основанная в 1970-х годах армянином, родившимся в Ираке, Акопом Акопяном (настоящее имя – Такошян Арутюн), является одной из наиболее известных армянских террористических группировок прошлого века. Организация осуществила ряд террористических актов, включая атаку 1983 года на стойку Turkish Airlines в аэропорту Орли в Париже, где погибли 8 человек.

ASALA была активной до 1990-х годов, но позднее ее активность пошла на спад. В 1980-х годах террористы из ASALA обучались вместе с палестинскими группировками в Ливане и установили связи с радикальным Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), ответвления Организации освобождения Палестины (ООП). Анализ RAND Corporation 1984 года подтверждает близкие отношения ASALA с ООП. Акопян в 1982 году покинул Ливан после израильского вторжения и создал базы в Дамаске и Афинах. В 1988 году Акопян был убит возле своего дома в Афинах.