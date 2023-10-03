Крупнейшая газета Швеции опубликовала Карабахскую правду собкора haqqin.az

Крупнейшая газета Швеции Dagens Nyheter привела в своей статье слова корреспондента haqqin.az Эльмира Алиева, который в эти дни находится в шведском городе Гетеборг, где сегодня состоится матч Лиги Европы между местным «Хэккеном» и « Карабах ом».

На вчерашней предматчевой пресс-конференции Гурбана Гурбанова присутствовал журналист Dagens Nyheter Йенс Литторин. Он задал главному тренеру несколько вопросов, в том числе и о ситуации в Карабахе. По тому, как Литторин формулировал свои вопросы, было понятно, что он, как и большинство шведских СМИ, занимают проармянскую позицию, либо не зная всей правды, либо не желая ее знать.

Гурбан Гурбанов ответил на вопрос шведского корреспондента. А после пресс-конференции представители азербайджанских СМИ подошли к шведскому журналисту, чтобы предоставить развернутую информацию. В частности, корреспондент haqqin.az Эльмир Алиев около 20 минут беседовал с Литторином, рассказывая ему, как в действительности обстояли и обстоят дела в Карабахе.