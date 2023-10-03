Крупнейшая газета Швеции опубликовала Карабахскую правду собкора haqqin.az
Крупнейшая газета Швеции Dagens Nyheter привела в своей статье слова корреспондента haqqin.az Эльмира Алиева, который в эти дни находится в шведском городе Гетеборг, где сегодня состоится матч Лиги Европы между местным «Хэккеном» и «Карабахом».
На вчерашней предматчевой пресс-конференции Гурбана Гурбанова присутствовал журналист Dagens Nyheter Йенс Литторин. Он задал главному тренеру несколько вопросов, в том числе и о ситуации в Карабахе. По тому, как Литторин формулировал свои вопросы, было понятно, что он, как и большинство шведских СМИ, занимают проармянскую позицию, либо не зная всей правды, либо не желая ее знать.
Гурбан Гурбанов ответил на вопрос шведского корреспондента. А после пресс-конференции представители азербайджанских СМИ подошли к шведскому журналисту, чтобы предоставить развернутую информацию. В частности, корреспондент haqqin.az Эльмир Алиев около 20 минут беседовал с Литторином, рассказывая ему, как в действительности обстояли и обстоят дела в Карабахе.
Швед задавал интересующие его вопросы и получал ответы. А на вопрос Алиева о том, почему издание, которое он представляет, и многие другие шведские СМИ изначально занимают антиазербайджанскую позицию, Литторин ответить не смог и просто развел руками.
Из всей беседы Dagens Nyheter опубликовала лишь одно предложение:
«Мы считаем, что картина, представленная в (шведских – ред.) СМИ, очень однобокая и проармянская, - сказал Dagens Nyheter журналист Эльмир Алиев».