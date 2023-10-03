Азербайджанский путешественник Азер Гариб представил фильм Bir səfərin izi ilə, посвященный официальному визиту общенационального лидера Гейдара Алиева в Италию в 1997 году. Презентация фильма состоялась 4 октября в кинотеатре «Низами», сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Фильм ведет зрителя по историческим городам Италии, которые посетил Гейдар Алиев, показывая неофициальные аспекты официального визита. Вместе с путешественником зритель отправится в удивительное путешествие по Риму, Неаполю, Помпеям и острову Капри, запечатлевая необычные моменты визита.

Азер Гариб, известный журналист и автор идеи фильма, сказал, что в данном формате будут созданы и другие фильмы, повествующие интересные подробности четырех визитов общенационального лидера Гейдара Алиева.

Данный проект реализован при поддержке авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», чья социальная миссия направлена на развитие культуры и сохранение наследия Азербайджана.