Еще одна «Махса Амини»?
16-летняя иранка Армита Гераванд впала в кому в результате тяжелых травм, полученных после того, как полиция нравов задержала ее на станции метро в Тегеране за несоблюдение исламского дресс-кода. Об этом информирует BBC.
По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент в метро произошел в воскресенье 3 октября. Представители властей остановили девушку на платформе и потребовали, чтобы она покрыла голову. Когда девушка отказалась, они применили к ней грубую силу, в результате чего Армиту доставили в ближайший военный госпиталь.
Власти отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты Hengaw на этом настаивают.
Reuters сообщает, что на кадрах с камер CCTV видно, как Армита идет к подъехавшему поезду в сопровождении двух подруг. Инцидент с полицией произошел прямо перед тем, как они собирались войти в вагон. Судя по всему, голова была непокрыта только у нее. На кадрах CCTV видно, как пассажиры оттаскивают от дверей вагона тело девушки, из чего можно сделать вывод, что она потеряла сознание очень быстро. Правозащитники опубликовали фото девушки в бессознательном состоянии на больничной койке.
«Мы внимательно следим за этим делом, девушка в коме в отделении реанимации, ее родственники говорят, что в госпитале много людей в штатском», — рассказал журналистам Reuters один из иранских активистов на условиях анонимности.
BBC отмечает, что дело Армиты Гераванд может вызвать общественный резонанс, как это было в 2022 году, когда при схожих обстоятельствах погибла 22-летняя Махса Амини. Ее смерть спровоцировала массовые протесты. На улицы не только Тегерана, но и других городов вышли тысячи иранцев.