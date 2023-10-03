Еще одна «Махса Амини»?

16-летняя иранка Армита Гераванд впала в кому в результате тяжелых травм, полученных после того, как полиция нравов задержала ее на станции метро в Тегеране за несоблюдение исламского дресс-кода. Об этом информирует BBC.

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент в метро произошел в воскресенье 3 октября. Представители властей остановили девушку на платформе и потребовали, чтобы она покрыла голову. Когда девушка отказалась, они применили к ней грубую силу, в результате чего Армиту доставили в ближайший военный госпиталь.

Власти отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты Hengaw на этом настаивают.