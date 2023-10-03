Россия не пускает армянский коньяк

Торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акобян, указал, что в очереди на проверку находятся приблизительно 60 автомобилей. «Несколько дней назад надзор был ужесточен. Если раньше проверялись конкретные экспортеры или импортеры, то теперь весь коньяк, ввозимый из Армении, подлежит проверке», — поделился он.

По данным издания The Moscow Times, возможной причиной проблем с поставками коньяка может быть ратификация Арменией Римского статута, документа, который регулирует деятельность Международного уголовного суда в Гааге. Напомним, что в марте этот суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.