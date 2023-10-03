Dan Ulduzu с крупным выигрышем уже в продаже

Легальный организатор лотереи и спортивных ставок в Азербайджане ОАО Аzərlotereya представляет Dan Ulduzu - еще одну игру Poz-Qazan, которая порадует любителей лотереи.

В Dan Ulduzu две игры в одном билете, есть 15 шансов для выигрыша. В Dan Ulduzu стоимостью 5 AZN самая крупная сумма выигрыша составляет 100 000 AZN. Количество выигрышных билетов в этой сумме равно 4. Dan Ulduzu дает возможность выиграть 10 000 AZN в 6 билетах, 1 000 AZN - в 500 билетах, а также миллионы других денежных призов на различную сумму.

Помимо этого, крупные призы в 200 000, 100 000, 75 000, 50 000 и 25 000 AZN ждут своих обладателей в других билетах Poz-Qazan. Билеты мгновенной лотереи можно приобрести в точках продаж лотерей, в пунктах Misli и в отделениях Azerpoçt.

Мгновенные лотереи, организуемые Azərlotereya, разрабатываются в рамках сотрудничества с ведущей в мире компанией по азартным играм Scientific Games. Количество билетов и выигрышей указано на обратной стороне в каждом билете моментальной лотереи. Более подробную информацию об азартных играх можно получить на официальном сайте azerlotereya.com/az.