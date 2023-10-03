Военком Агаев предстанет перед судом

Завершено предварительное расследование уголовного дела бывшего главы Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рахима Агаева, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Рафика Аббасова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Потерпевшей по делу признана Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу.

Рахим Агаев обвиняется в том, что, занимая должность главы Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, требовал у призывника 8 тыс. манатов, чтобы признать его негодным к военной службе. В конце концов стороны сошлись на сумме 5 тыс. манатов.

Агаеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, он был арестован решением суда.