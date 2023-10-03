Госведомства об улицах Шевченко и Энвер-паши

По информации из соцсетей, среди предлагаемых названий - улицы и проспекты, названные в честь известных личностей, таких как Мамед Эмин Расулзаде, Тарас Шевченко, Александр Пушкин и Энвер-паша.

В социальных сетях идет бурное обсуждение о переименовании названий улиц в Ханкенди после освобождения Карабах а от армянских незаконных формирований.

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский накануне в соцсетях отметил: «Одна из улиц в городе Ханкенди названа в честь украинского поэта, художника, мыслителя и революционера-демократа Тараса Шевченко». Турецкий новостной ресурс TRT Haber также сообщил: «Одна из улиц Ханкенди, освобожденного от незаконных армянских формирований, названа в честь Энвера-паши».

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики Азербайджана на запрос haqqin.az заявила, что они «не в курсе переименования названий улиц и проспектов в Ханкенди».

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре также не информирован о данной инициативе, подчеркнув, что решение по этому вопросу находится в ведении местной исполнительной власти.

Предполагается, что карта была создана по чьей-то самостоятельной инициативе.