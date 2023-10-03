Kapital Bank стал партнером международного проекта

Проект реализуется с 2021 года в странах-членах ИСЕСКО в целях поддержки инициатив и субъектов бизнеса в сфере инновационного развития, повышения интереса молодежи к этой области, а также установления связей между субъектами частного творческого предпринимательства и культурной сферой.

Первый банк Азербайджана Kapital Bank стал партнером международной акселерационной программы A-Hub в Азербайджане. Церемония открытия проекта прошла при поддержке Министерства культуры и Всемирной исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО).

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик и заместитель министра культуры Фарид Джафаров, принявшие участие в открытии, высоко оценили цель проекта и пожелали успехов участникам программы. В своем выступлении Закир Ханмаммадов, лидер области Birbank управления по маркетингу Kapital Bank, отметил, что подобные инициативы и стартап-проекты создают новые возможности для молодых людей и формируют у них инновационный образ мышления. «Мы всегда поддерживаем мотивированных, целеустремленных и талантливых молодых людей. Именно по этой причине мы выступаем партнерами в различных проектах, интересных молодому поколению. Я уверен, что программа A-Hub внесет большой вклад в развитие отечественной стартап-экосистемы».

Отметим, что на участие в программе в 2023 году подали заявки 14 команд из Баку, Сумгаита и Гянджи. После 6 недель акселерации команды представят свои стартапы в национальном финале. Команды-победители национального финала получат возможность принять участие в гранд-финале.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.