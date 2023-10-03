4 октября министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с делегацией во главе с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ICESCO (ИСЕСКО) Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества в сфере образования между Министерством науки и образования и ИСЕСКО.

Э.Амруллаев подчеркнул важность создания программ обмена студентами в рамках сотрудничества с ИСЕСКО отметив, что эти программы играют важную роль в продвижении национальных и моральных ценностей государств-членов организации.

В связи с выбором ИСЕСКО города Шуша в 2024 году «Культурной столицей исламского мира» на встрече обсуждалось проведение в Шуше олимпиад и различных фестивалей для учеников.

Э.Амруллаев также проинформировал гостей о процессе перехода Азербайджана на обучение на основе STEAM и подчеркнул, что наша страна может поделиться этим опытом со странами-членами организации.