Азербайджан готов к встрече в Брюсселе

Азербайджан готов к проведению в ближайшее время трехсторонних встреч в Брюсселе с участием Азербайджана, Европейского союза и Армении, написал в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан поддерживает трехсторонний Брюссельский процесс и региональную мирную повестку в формате Европейского союза, Азербайджана и Армении при содействии председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. В этом контексте Азербайджан выступает инициатором множества мирных инициатив, включая заключение мирного договора", - отметил Гаджиев.

По его словам, Азербайджан также поддерживает прямой двусторонний диалог и переговоры по процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также подписание мирного договора.