На совместных тактических учениях «Хазри-2023» с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, а также делегации ВМС Исламской Республики Иран в качестве наблюдателей отрабатываются действия по очередным эпизодам, сообщили в Минобороны.

В ходе учений были выполнены задачи по освобождению захваченного террористическими группировками острова подразделениями морского спецназа и морской пехоты.

Военнослужащие ВМС Азербайджана и Казахстана продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении поставленных задач.