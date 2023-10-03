Зеленский верит в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил европейским лидерам о своей уверенности в продолжении поддержки со стороны США и попросил их продолжить оказание помощи , передает Al Jazeera.

В эмоциональной речи на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде Зеленский сказал, что школьники в Харькове обучаются дистанционно и посещают занятия в подземных станциях метро из-за авианалетов.

«Пока не будет полностью эффективной системы ПВО, дети не смогут ходить в школу», — сказал он на саммите.

Зеленский выразил уверенность в продолжении поддержки со стороны США, несмотря на то, что недавно там произошла, как выразился Зеленский, «политическая буря», когда во временный проект бюджета федерального правительства США на следующие 45 дней была исключена помощь Украине.

«Я уверен в Америке. Это сильные люди с крепкими институтами и мощной демократией», — сказал он.