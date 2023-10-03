Хикмет Гаджиев об отказе Азербайджана

Решение Азербайджана не принимать участие в пятисторонней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием лидеров Евросоюза, Франции и Германии в Гранаде не означает, что Баку отказывается от переговоров с Ереваном, написал в соцсети Х помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, отказ связан с предвзятыми действиями и милитаристской политикой Франции, которые серьезно подрывают региональный мир, стабильность на Южном Кавказе и ставят под угрозу общую политику ЕС в отношении региона.

Также, отмечает Гаджиев, несмотря на настойчивые требования официального Баку, не было достигнуто согласие на участие Турции как региональной державы в этой встрече.

«В некоторых международных СМИ это некорректно преподносится как отказ Азербайджана от переговоров с Арменией, что совершенно неверно», - добавил он, подчеркнув, что Азербайджан поддержал участие Испании как принимающей стороны в этом формате.