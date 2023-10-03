Гаджиев подчеркнул: «Азербайджану нужен мир, и региону нужен мир. Поэтому, во-первых, послание Азербайджана местным армянам заключается в том, что Азербайджан несет послание мира, мирной реинтеграции».

Гаджиев также обратил внимание на роль международных партнеров: «Что же касается наших международных партнеров, то никто не может отрицать, что Россия присутствует в регионе. США предоставили платформу для обсуждения мирного договора в Вашингтоне наряду с московской площадкой. Иногда я вижу, что некоторые из наших европейских партнеров попадают под влияние ненужной и необоснованной пропаганды. Они не должны быть такими. Они не должны действовать в этом направлении, а должны вносить свой вклад в мирную повестку дня».

Отдельно Гаджиев подчеркнул сложность внешнеполитической обстановки в регионе: «Другой элемент: в регионе много международных акторов, а математика учит тому, что если в формуле много переменных, то она становится сложной. Иногда гораздо лучше иметь простую формулу. А подход Азербайджана очень прост: это мирная повестка дня».