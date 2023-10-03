Стало известно о 49 погибших в результате обстрела российскими военными продуктового магазина в селе Гроза в Харьковской области. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

*** 16:54 В четверг, 5 октября, Россия обстреляла гражданский объект в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 48 погибших и 6 раненых. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракета попала по продуктовому магазину. Он назвал это абсолютно «сознательным терактом» и выразил соболезнования родным погибших.

«Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности, о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам ответим. Абсолютно справедливо. И мощно», – добавил Зеленский.