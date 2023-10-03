Арестованы лица, создавшие незаконные вооруженные формирования и организовавшие их деятельность на территории Карабаха, говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«В Службе государственной безопасности продолжается уголовное дело в связи с террористическими актами, совершенными незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Карабахском регионе Азербайджана.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давит Ишханян принимали участие в создании вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, которые организовывали нападения, приведшие к гибели людей и другим тяжелым последствиям, обеспечивали незаконные вооруженные формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, участвовали в финансировании терроризма.

В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, Аркадий Гукасян (1957 года рождения), Бако Саакян (1960 года рождения), родившиеся в Ханкенди, и Давит Ишханян (1958 года рождения), родившийся в Ходжавендском районе Азербайджана, 3 октября 2023 года были задержаны и привлечены к уголовной ответственности по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3, 214-3.2, 228.3 и 279.3 УК Азербайджана.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия», - говорится в сообщении СГБ.