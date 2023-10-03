Удар по военному училищу в Сирии

Беспилотник атаковал военное училище в провинции Хомс в Сирии, что привело к большому числу жертв , сообщило в четверг сирийское государственное телевидение.

Сирийский телеканал Al-Ikhbariya отметил: «Беспилотник напал на церемонию выпуска курса офицеров в Военном колледже в Хомсе, что привело к большому числу погибших и раненых».

Хотя точное число погибших пока не подтверждено, в социальных сетях предполагается, что число жертв идет на десятки.

Согласно данным Сирийской обсерватории по правам человека, по меньшей мере семь сотрудников безопасности сирийского режима были убиты и более 20 человек ранены.

Местные источники сообщили о взрывах, которые были слышны в нескольких районах западного города Хомс, при этом беспилотники атаковали здание Военного колледжа города.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.