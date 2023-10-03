Грузия вернула мошенника Махмудзаде Азербайджану

Компетентные органы Грузии удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Азербайджана Чингиза Махмудзаде в Баку.

Махмудзаде подозревается в неоднократном совершении преступных деяний, которые связаны с мошенничеством и причинили значительный ущерб. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от следствия.

5 октября в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Махмудзаде доставили из Грузии в Азербайджан.