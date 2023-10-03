МИД призвал Францию заметить бревно в своем глазу

«Франция как одна из стран, которые до сих пор продолжают неоколониализм, не придавая никакого значения правам человека в рамках своей колониальной политики, сегодня лживо называет себя защитником прав человека и международного права, что является ярким примером ее лицемерия.

Вместо того чтобы взять на себя ответственность за свое колониальное прошлое, кровавые преступления и акты геноцида, извлечь уроки из истории, Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, пытается навязать свой неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа, привнести сюда геополитическую конкуренцию и колониальную политику, основанную на «ориентализме», что опасно и неприемлемо.

Азербайджан как страна, продвигающая мир, всегда поддерживал борьбу против колониализма, в качестве председателя Движения неприсоединения занял принципиальную позицию в борьбе против новых колониальных и неоколониальных практик. Азербайджан и впредь будет придерживаться непримиримого отношения к колониализму», - заявили в МИД.