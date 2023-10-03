По сравнению с прошлым сезоном в чемпионате сыграют на две команды больше – десять. Это – действующий чемпион страны «Сабах» (Баку), «НТД-Индиго» (Хачмаз), «Гянджа», «Хырдалан», «Серхедчи» (Баку), «Нефтчи» (Баку), «Джалилабад», «Шеки», «Хазри» (Баку), «Сумгаит».

Система проведения соревнования такова: 10 команд сыграют в два круга. По итогам 18 туров шесть лучших коллективов выйдут в плей-офф. Клубы, занявшие два первых места, попадут напрямую в полуфинал. Остальные четыре команды сыграют в четвертьфинале.

Четвертьфинальные и полуфинальные серии будут длиться до двух побед, финальная – до трех.

Матчи чемпионата будут проходить в Спортивном центре «Серхедчи», а также в Олимпийских спорткомплексах, расположенных в регионах – в Гяндже, Джалилабаде, Шеки, Хачмазе и Сумгаите.

По сравнению с прошлым сезоном в регулярном чемпионате каждая команда проведет на 10 матчей меньше. Но при этом Федерация баскетбола Азербайджана планирует провести в расширенном формате розыгрыш Кубка страны. В прошлом сезоне соревнования Кубка длились всего лишь неделю.