Путин назвал еще одну «цель спецоперации» в Украине

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на XX заседании Валдайского форума заявил, что «СВО» — это не территориальный конфликт».

По словам Путина, Россия - самая большая страна в мире, она не ищет новые земли. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство».

Путин вновь повторил сказанное ранее, что Россия не начинала войну в Украине, а пытается ее закончить.

Он также сказал, что цель «специальной военной операции» («СВО») — завершение начатой Киевом войны, отметив, что «вооруженный конфликт» в Украине длится уже десятый год.