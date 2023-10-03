Военнослужащий МВД Азербайджана подорвался на мине

Военнослужащий Министерства внутренних дел Азербайджана подорвался на мине.

В пресс-службе МВД сообщили, что 5 октября около 17:00 поступила информация о том, что военнослужащий Внутренних войск МВД Азербайджана С.Адыгезалов (1999 года рождения) при исполнении служебных обязанностей на освобожденной от оккупации территории подорвался на противопехотной мине.

Раненного в ногу Адыгезалова госпитализировали.