Фаик Гусейнов защитит права Рубена Варданяна

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Фаик Гусейнов будет защищать права арестованного на днях бывшего «госминистра» сепаратистского режима в Карабахе, миллиардера Рубена Варданяна.

Отметим, что задержанный Госпогранслужбой Азербайджана гражданин Армении Рубен Варданян привлечен к уголовной ответственности по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.