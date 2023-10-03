Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:44

На прошлой неделе президент России провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнера Андрею Трошеву создать добровольческие подразделения для отправки на войну. История с Пригожиным показала Владимиру Путину, что никакая самодеятельность в вопросах создания ЧВК недопустима. Что противоречит мировой практике, но зато полностью укладывается в мировоззрение, царящее сейчас в Кремле – любая частная инициатива опасна для власти.

В вопросе кому отойдет наследие Евгения Пригожина в очередной раз победил предельно лояльный Сергей Шойгу. И теперь именно структуры возглавляемого им министерства обороны будут строить в одну шеренгу вагнеровскую вольницу, добиваться от ее операторов «уставного вида», подворотничков и прочего, столь милого их сердцам, армейского единообразия. Которое было вбито им еще с курсантских лет 70-х – 80-х годов в советских военных училищах. С тех пор они так и живут – вне времени, вне пространства и вне новых подходов в военном деле. А раз получают «полосатые штаны», как в российской армии называют генеральские лампасы, то сами же и считают, что живут совершенно правильно, и нет поводов менять взгляды. И это при том, что суть любой ЧВК – в нарушении общепризнанных правил, деятельности на грани закона, примат личной инициативы и активности бойцов и командиров. Что, как нетрудно заметить, идет вразрез с основным принципом любой регулярной армии – принципом единоначалия. Наемники не могут и не должны играть по государственным правилам и действовать в рамках военной бюрократии, иначе они будут обречены на поражение.

Что, кстати, и показал опыт войны в Украине, когда стремление армейского начальства как-то впихнуть «вагнеров» в армейскую структуру, при том, что их юридический статус был никак не прояснен, обернулось для ЧВК огромными потерями, а впоследствии – и мятежом. А сейчас их ставят под контроль того генералитета, который в ходе вторжения в Украинутпродемонстрировали просто классические образцы того, как не нужно планировать операции и как не нужно их проводить, как нельзя организовывать их взаимодействие, подготовку и снабжение. И при этом – так и не удосужившихся закрепить положение ЧВК в правовом поле, поскольку и по сей день частная военная компания, как форма организации, никак не регулируется российским законодательством. От слова «совсем». «Мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал Путин на встрече с генерал-полковником Юнус-беком Евкуровым, куратором ЧВК от российского министерства обороны и новым официальным руководителем экс-Вагнера Андреем Трошевым, позывной «Седой», полковником в отставке, бывшим начальником штаба у «Вагнеров», получившим звание Героя России в 2016 году за взятие Пальмиры. Словом – опять «штурмовая пехота», опять «мясные атаки» по команде с неуважаемого, мягко говоря, «вагнерами» верха.