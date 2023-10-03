«Седой» поведет "Вагнер" в смертный бой конец истории
На прошлой неделе президент России провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым. Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК Вагнера Андрею Трошеву создать добровольческие подразделения для отправки на войну.
История с Пригожиным показала Владимиру Путину, что никакая самодеятельность в вопросах создания ЧВК недопустима. Что противоречит мировой практике, но зато полностью укладывается в мировоззрение, царящее сейчас в Кремле – любая частная инициатива опасна для власти.
В вопросе кому отойдет наследие Евгения Пригожина в очередной раз победил предельно лояльный Сергей Шойгу. И теперь именно структуры возглавляемого им министерства обороны будут строить в одну шеренгу вагнеровскую вольницу, добиваться от ее операторов «уставного вида», подворотничков и прочего, столь милого их сердцам, армейского единообразия. Которое было вбито им еще с курсантских лет 70-х – 80-х годов в советских военных училищах.
С тех пор они так и живут – вне времени, вне пространства и вне новых подходов в военном деле. А раз получают «полосатые штаны», как в российской армии называют генеральские лампасы, то сами же и считают, что живут совершенно правильно, и нет поводов менять взгляды.
И это при том, что суть любой ЧВК – в нарушении общепризнанных правил, деятельности на грани закона, примат личной инициативы и активности бойцов и командиров. Что, как нетрудно заметить, идет вразрез с основным принципом любой регулярной армии – принципом единоначалия. Наемники не могут и не должны играть по государственным правилам и действовать в рамках военной бюрократии, иначе они будут обречены на поражение.
Что, кстати, и показал опыт войны в Украине, когда стремление армейского начальства как-то впихнуть «вагнеров» в армейскую структуру, при том, что их юридический статус был никак не прояснен, обернулось для ЧВК огромными потерями, а впоследствии – и мятежом.
А сейчас их ставят под контроль того генералитета, который в ходе вторжения в Украинутпродемонстрировали просто классические образцы того, как не нужно планировать операции и как не нужно их проводить, как нельзя организовывать их взаимодействие, подготовку и снабжение. И при этом – так и не удосужившихся закрепить положение ЧВК в правовом поле, поскольку и по сей день частная военная компания, как форма организации, никак не регулируется российским законодательством. От слова «совсем».
«Мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал Путин на встрече с генерал-полковником Юнус-беком Евкуровым, куратором ЧВК от российского министерства обороны и новым официальным руководителем экс-Вагнера Андреем Трошевым, позывной «Седой», полковником в отставке, бывшим начальником штаба у «Вагнеров», получившим звание Героя России в 2016 году за взятие Пальмиры. Словом – опять «штурмовая пехота», опять «мясные атаки» по команде с неуважаемого, мягко говоря, «вагнерами» верха.
В том, что все будет именно так – сомневаться не приходится. Идея пропускать через особую военизированную структуру маргинальную часть населения выглядит для Кремля на нынешнем этапе вполне перспективно, к тому же он своей социально-экономической политикой в регионах создает этих людей в промышленных масштабах, сбрасывая ежемесячно в нищету все новые и новые сотни тысяч, а то и миллионы российских граждан.
Экс-«Вагнер» в этом раскладе – идеальная структура по утилизации российских «лишних людей», этакий клапан на скороварке, под которой Кремль развел огонь и регулярно подбрасывает туда дров.
К тому же, кремлевская Византия не была бы сама собой, если бы, не выдав своим преторианцам задание, на котором они с легкостью могут сломать голову, не облагодетельствовало их плюшками и пряниками. То есть – не оставив им в функционале охрану африканских активов Владимира Путина и проведение операций на Черном континенте.
В Кремле понимают, что столь деликатную задачу армейским генералам поручать нельзя, а потому решили сохранить за ЧВК немного автономии: они будут курироваться министерством обороны и Главным разведывательным управлением, ГРУ, но в этой сфере задачи им будут ставить непосредственно в Кремле. С Халифой Хафтаром и президентом Южного Судана об этом, судя по их встречам с Владимиром Путиным, уже договорились. Ждем теперь новостей из Африки…