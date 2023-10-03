Путин: Россия 15 лет уговаривала Армению пойти на компромисс с Азербайджаном добавлено видео
Россия на протяжении 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Азербайджаном, заявил на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин.
По словам Путина, Ереван мог вернуть Азербайджану пять районов, а два оставить за собой, однако власти Армении от этого отказывались.
Он также напомнил, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!