Кубок Европы: «Сабах» против «Рапида» в решающем матче

В 19:30 по бакинскому времени в столице Северной Македонии Скопье чемпион Азербайджана по баскетболу «Сабах» выйдет на заключительный матч в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА.

Соперником будет румынский «Рапид». Обе команды одержали победы в первых двух матчах. «Сабах» сначала обыграл «Донар Гронинген» из Нидерландов (75:72), а затем – местную команду «Работнички» (83:81). Румыны победили македонцев со счетом 87:57, голландцев же одолели с результатом 69:65.

Победитель сегодняшнего матча получит право играть в Регулярном сезоне Кубка Европы ФИБА.

Азербайджанский клуб играет в еврокубках впервые за 18 лет. В последний раз на континентальной арене нашу страну представляла команда «Гала», выступавшая в сезоне 2005/06.

«Сабах» готовился к Кубку Европы в Сербии. Там были сыграны пять контрольных матчей, в которых чемпион Азербайджана одержал три победы.

Состав «Сабаха»: Фуад Нифталиев, Эндар Поладханлы, Аликямран Мамедов, Рустам Алиев, Ширзад Ширзадов, Айдын Ибрагимов, Донован Смит (США), Павле Марцинкович (Хорватия), Десмонд Кембридж (США), Кивон Дэвенпорт (США), Майкл Холтон (США), Корин Хенри (США), Артемс Бутянковс (Латвия), Каэлин Крейн (США), Энтони Уилсон (США).

Главный тренер – Бобан Митев (Северная Македония).