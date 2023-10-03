Путин: Алиев мне сказал, что ваши войска находятся на нашей территории

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал российскому лидеру Владимиру Путину договариваться о статусе миротворцев на двусторонней основе, премьер-министр Армении Никол Пашинян это подтвердил. Об этом заявил на Валдайском форуме президент России.

«Определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции, - сказал глава российского государства. - После этого на одной из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит: «Вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории». Даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после определения… Карабаха как части Азербайджана. Он [Алиев] говорит: «Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе».

«Ну а премьер [Армении Никол] Пашинян подтвердил: «Да, вам теперь нужно договариваться на двусторонней основе», - рассказал Путин.