Алиев с Пашиняном могут встретиться в Брюсселе

Председатель Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу правительства Армении Никола Пашиняна на встречу в Брюссель в конце октября, сообщил журналистам дипломатический источник на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Председатель [Европейского совета Шарль] Мишель пригласил президента Алиева и премьера Пашиняна на встречу, которая пройдет в Брюсселе в последнюю неделю октября», - сообщил он.