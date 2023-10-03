Российский миротворческий контингент свернул временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Агдере, Аскеранском и Шушинском районах Карабахского региона Азербайджана. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене.