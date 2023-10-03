В Абхазии появится военно-морская база России. Грузия недовольна

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ», — цитирует слова Бжании газета «Известия». По словам Бжании, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии.

Россия подписала соглашение о создании постоянной военно-морской базы на черноморском побережье отколовшегося от Грузии региона Абхазия, заявил так называемый «абхазский лидер» Аслан Бжания на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет BBC.

Грузия назвала сообщения о планах создать российскую военно-морскую базу в Абхазии «вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии».

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу заявления российского оккупационного режима в Сухуми о создании дополнительной российской военной базы на оккупированной территории Грузии», — заявил МИД Грузии, которого цитирует AFP.

При этом МИД Грузии призвал Российскую Федерацию уважать международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве Евросоюза.

Новость о российской базе в Очамчире, где располагалась военно-морская база во времена СССР, может указывать на то, что Россия ищет альтернативу Севастополю, а также расширяет свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции, комментирует Reuters.

Газета Wall Street Journal накануне сообщала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота со своей основной базы в Крыму из-за украинских атак. Издание ссылалось на свои источники и спутниковые снимки, подлинность которых была подтверждена военно-морскими экспертами. Газета пришла к выводу о том, что Россия перевела мощные корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата, из Севастополя в другие порты России и Крыма, которые обеспечивают лучшую защиту.

По меньшей мере 17 российских судов перебазировались из Севастополя в Новороссийск, свидетельствуют спутниковые снимки. Место предполагаемой новой базы в Абхазии находится в 500 км к юго-востоку от Новороссийска.

В Кремле отказались подтверждать информацию о планах строительства постоянного пункта базирования российского флота в Абхазии. «Я не могу это комментировать. Вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей находятся в компетенции Министерства обороны», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.