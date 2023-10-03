Лига Европы: «Карабах» в Швеции против «Хэккена»

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Гетеборге на стадионе «Уллеви» начнется матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между шведским «Хэккеном» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Себастьяном Гишамером.

Команды выступают в группе «H» вместе с немецким «Байером» и норвежским «Мольде». Эти команды в это же время будут играть в Норвегии.

Напомним, в 1-м туре «Карабах» со счетом 1:0 обыграл в Баку «Мольде», а «Байер» дома разгромил «Хэккен» - 4:0.

В четырех предыдущих играх со шведами «Карабах» одержал три победы при одном поражении. С командой «Гефле» агдамцы встречались в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2013/14. В Баку подопечные Гурбана Гурбанова победили со счетом 1:0, а в городе Сундсваль выиграли 2:0 и уверенно прошли дальше.

В Гетеборге на стадионе «Уллеви» «Карабах» уже играл. В раунде плей-офф Лиги Европы-2016/17 сильнейшая команда Азербайджана встречалась с «Гетеборгом». На выезде «Карабах» уступил 0:1, но в Баку не оставил шансов сопернику - 3:0.

Таким образом, спустя семь лет «Карабах» вновь вернулся на «Уллеви» - один из крупнейших стадионов в Северной Европе, вмещающий 43 тысячи зрителей.