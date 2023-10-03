Арестович: Запад уберет Зеленского и заставит Украину подписать мир без Крыма и Донбасса

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что на Западе есть «серьезные силы», которые хотят, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией. Во время них Киеву придется отказаться от Крыма, Донецка и Луганска в обмен на НАТО и ЕС. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Не все хотят, чтобы мы шли в переговоры. Но есть очень серьезные силы на Западе, которые хотят, чтобы мы вступали в переговоры. И они ведут переговоры кулуарно, так или иначе, со всеми. И это не останавливалось ни на день», — сказал Арестович.

По его словам, на переговорах Украину будут вынуждать отказаться от Крыма, Донецка и Луганска. Это, вероятно, пойдет в контексте в обмен на вступление в НАТО и ЕС: «Нам скажут так: забудьте о Крыме, и забудьте, наверное, о Донецке и Луганске. Нам скажут, что Запорожская и Херсонская — здесь россияне не правы, мы вам их вернем обратно. И если будете себя хорошо вести, можем всерьез поговорить о НАТО и ЕС».

По его мнению, если Зеленский откажется подписывать, его уберут: «Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее, и который подпишет. Другой картины пока не складывается...».

Арестович считает, что если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО, то по этому поводу будут вести переговоры с РФ и «спросят ее разрешения»: «И тогда пойдет борьба за то, что уговорить Путина, чтобы мы вступили в НАТО. А вопрос будет задан так: что Украина будет более безопасна в руках НАТО, вам же будет безопаснее, ведь она будет под присмотром».