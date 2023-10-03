Боевые подразделения Национальной разведывательной организации Турции (MIT) провели операцию против объектов террористической Рабочей партии Курдистана в Сирии. Об этом сообщает телеканал TRT.

Согласно информации, ударам подверглись военные объекты РПК и ее сирийских ответвлений, места сбора руководства организации. Кроме того, поражены склады с оружием и боеприпасами, а также места, где велась подготовка диверсий и нападений.

MİT заявляет, что операции против террористов будут продолжаться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.