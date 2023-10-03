Турция против антиазербайджанской резолюции Европарламента

Антиазербайджанская резолюция Европейского парламента является примером безответственности, предвзятости и невежества, говорится в заявлении МИД Турции.

«Мы осуждаем это решение, основанное на направленной против нашей страны риторике группы популистских депутатов, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции», - отмечается в заявлении МИД.

Также в заявлении говорится, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления постоянного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, для осуществления процесса нормализации отношений с Арменией, для внесения конкретного вклада в мирный процесс между этой страной и Азербайджаном.