Турция против антиазербайджанской резолюции Европарламента
Антиазербайджанская резолюция Европейского парламента является примером безответственности, предвзятости и невежества, говорится в заявлении МИД Турции.
«Мы осуждаем это решение, основанное на направленной против нашей страны риторике группы популистских депутатов, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции», - отмечается в заявлении МИД.
Также в заявлении говорится, что Турция прилагает интенсивные усилия для установления постоянного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе, для осуществления процесса нормализации отношений с Арменией, для внесения конкретного вклада в мирный процесс между этой страной и Азербайджаном.
Avrupa Parlamentosu’nun Kabul Ettiği “Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ’da Durum ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a Devam Eden Tehditleri” Başlıklı Karar Hk. https://t.co/LXx1Ckzr0z pic.twitter.com/FHosdpIjpf— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 5, 2023