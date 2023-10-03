Путин рассказал, что случилось с Пригожиным

Президент России Владимир Путин заявил, что глава СКР Александр Бастрыкин доложил ему о наличии осколков гранат в телах погибших при крушении самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Внешнего воздействия на самолет не было, это факт, установленный экспертизой СКР, указал президент РФ.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести эту экспертизу»,— сказал Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

23 августа в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Евгения Пригожина, в котором также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек. Все они погибли. Пригожин был похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге 29 августа. СКР расследует дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).