Президент РФ Владимир Путин не согласился, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти кем-то, чтобы «сдать Карабах».

«Я не могу с вами согласиться с тем, что, значит, премьер Пашинян был приведен к власти кем-то со стороны и для того, чтобы сдать Карабах, все-таки, это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен», - сказал Путин, отвечая на соответствующее заявление пропагандистки Маргариты Симоньян.