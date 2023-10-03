Монастырь Амарас в селе Джутджу Ходжавендского района, Гянджасарский монастырь в селе Венгли Кельбаджарского района Азербайджана, а также собор и церковь в городе Ханкенди охраняются сотрудниками МВД Азербайджана.

Как передает пресс-служба МВД Азербайджана, во всех регионах, входящих в Карабахский экономический район Азербайджана, безопасность и охрану материальных и культурных образцов – памятников обеспечивают сотрудники полиции.

Охрана памятников на указанной территории ведется постоянно.