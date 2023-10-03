Путин заявил, что в России никакого ЧВК нет и не было

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет частных военных компаний (ЧВК), «не существовало и не существует». Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, опыт использования ЧВК «Вагнер» был «корявым», поскольку не был основан на законе.

Российский лидер отметил, что в факте получения военнослужащими «Вагнера» зарплаты наличными есть и его вина.

По словам российского лидера, название ЧВК «Вагнер» — это лишь журналистское наименование, юридически такой структуры не было. Он отметил, что пока нет единого мнения, нужны ли такие формирования, как частные военные компании.

«В России нет частных военных компаний, потому что нет закона о частных военных компаниях. У нас же их не существует. И не существовало. Тот опыт, который был, он и был таким корявым, потому что не был основан на законе», — сказал Путин.