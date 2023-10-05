Венгерский ученый - лауреат Нобеля отдаст полученные деньги украинским школам

Лауреат Нобелевской премии 2023 года по физике венгерский ученый Ференц Краус заявил, что передаст полученные от Нобелевского комитета деньги на помощь Украине, сообщает венгерское издание Portfolio.

Нобелевская премия по физике в этом году составляет 11 млн шведских крон (около 995 тыс. долларов), но поскольку лауреатами стали трое ученых, эта сумма была разделена между ними.

Краус жертвует свою часть премии международной инициативе Science4People, которая занимается восстановлением школ в Украине.

По данным ЮНЕСКО, с начала полномасштабной войны в Украине здесь было полностью разрушено более 1300 школ.