«Флаг в руки»: Путин не против вступления Украины в Евросоюз

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала по поводу вступления Украины в Евросоюз и сейчас не против этого.

«Если украинцы хотят вступить в ЕС - пусть вступают. Если европейцы хотят принять Украину - пусть принимают. Если ЕС готов Украину с ее нынешней экономикой принять в свой состав, флаг в руки», - сказал Путин, выступая на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом он особо отметил: «Что касается НАТО - да, мы всегда были против».